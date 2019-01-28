В Салехарде могут открыть специализированный детский сад для детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-28T13:58:57+03:00

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Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Елена Лаптандер намерена инициировать открытие в Салехарде специализированного детского сада для детей-инвалидов. С таким предложением к ней обратились родители детей на встрече в Салехардском Центре обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Они рассказали народной избраннице о своих проблемах, главная из которых – отсутствие в детсадах групп для «особенных» детей и специалистов, имеющих навык работы с ними. Уже традиционно звучали жалобы на нехватку дефектологов, логопедов, психологов.

По словам родителей, у них нет возможности решить даже небольшие семейные проблемы – сходить в банк, поликлинику, магазин, так как не с кем оставить детей. Городской Центр дети могут посещать трижды в неделю только по два часа, при этом специалисты предпочитают, чтобы родители не отлучались.

Участники встречи также просили помочь расширить Центр, так как он не может принять всех детей, нуждающихся в социализации, а также обратить внимание на отсутствие пандусов в подъездах и неприспособленное для проживания колясочников жилье, сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

- Я восхищаюсь мужеством родителей, жизнь которых полностью подчинена уходу за такими детьми. Очень часто им самим нужна психологическая помощь и поддержка. Понятно их желание социализировать своих детей, научить их элементарным навыкам общения с окружающими, что самостоятельно сделать невозможно, - призналась Елена Лаптандер, пообещав обсудить поставленные вопросы в соответствующих ведомствах и сделать все возможное, чтобы жизнь таких семей вышла на качественно новый уровень.