2019-01-28T14:00:24+03:00
Общество

Глава Красноселькупского района рассказал губернатору, что построят в муниципалитете в 2019 году

В 2019 году построят важные для района объекты
Анна Полякова
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Глава Красноселькупского района рассказал губернатору, как будет развиваться муниципалитет Фото: правительство ЯНАОГлава Красноселькупского района рассказал губернатору, как будет развиваться муниципалитет Фото: правительство ЯНАО
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Объекты, важные для жителей Красноселькупского района, появятся в ближайшее время. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Фишер губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову во время встречи в Салехарде.

Так, например, уже возобновилось строительство «Культурно-спортивного комплекса» в селе Красноселькуп. На объект завозятся стройматериалы, ведётся монтаж системы отопления. Контрактом предусмотрено завершение работ до 2020 года.

Вскоре приступят к возобновлению строительства «Детского сада на 240 мест», также находящегося в райцентре. В феврале начнутся кровельные работы.

Уже завершён первый этап строительства «Аэропортового комплекса, взлётно-посадочной полосы с ограждением в селе Красноселькуп», включающего в себя новые вертолётные площадки. До конца года работы завершат.

Также в 2019-ом планируется достроить и ввести в эксплуатацию 24-квартирный дом в селе Толька, куда переедут ветхих и аварийных домов. По просьбе жителей села Ратта приобретена пекарня. Ведутся пусконаладочные работы оборудования.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в селе Красноселькуп на берегу реки Таз и площадь Дружбы планируется обустроить зону отдыха, работы пройдут и на придомовых территориях, в селе Толька благоустроят сквер, дворовые и околодворовые зоны, а в Ратте появится детская спортивно-игровая площадка, сообщает праивтельство ЯНАО.

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