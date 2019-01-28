В Халясавэе открыли зимнюю автодорогу

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-28T13:04:55+03:00

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В Пуровском районе зимнюю автодорогу к селу Халясавэй открыли 26 января Зимник протяженностью 63,5 километров содержит шесть ледовых переправ, открыть его раньше не позволила относительно теплая зима, пояснили в администрации муниципального образования.

Всего в районе ежегодно проводятся работы по устройству и содержанию двух зимних автомобильных дорог III технической категории общего пользования местного значения протяжëнностью 130 км для обеспечения двух труднодоступных сел - Самбурга и Халясавэя в зимний период наземным транспортным сообщением с опорной транспортной сетью округа, сообщили в районном департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения.

Сроки ввода в эксплуатацию зимних автомобильных дорог и окончания их работы определены условиями муниципальных контрактов. Зимник «Самбург – Заполяное НГКМ» будет действовать до 15 мая, «подъезд к с. Халясавэй» - до 30 апреля, если позволит погода.