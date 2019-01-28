2019-01-28T12:53:38+03:00
Общество

В Пуровском районе уровень безработицы опустился до минимума за последние 10 лет

На сегодняшний день в банке вакансий 501 предложение для 215 безработных
Анна Полякова
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За последние 10 лет самая минимальная численность безработных граждан по Пуровскому району зарегистрирована на 1 января 2019 года — 215 человек. Максимальные пики приходились на 2010 и 2011 годы — 851 и 758 граждан соответственно, чуть меньше — на 2012 и 2016 — 520 и 417, сообщили в районной администрации.

С начала года в районную службу занятости населения обратились 78 человек, 18 из которых признаны безработными. На сегодняшний день в банке вакансий 501 предложение от 105 работодателей.

«Ситуация на рынке труда у нас сейчас стабильная, никаких кризисных проявлений мы не наблюдаем. Все вакансии — актуальные, подтвержденные, мы плотно сотрудничаем с работодателями, регулярно обновляем предоставляемые ими сведения, - отметила руководитель районной службы занятости населения Ирина Грабельникова».

По ее словам, деятельность службы занятости в последние годы перестроена, она все больше набирает обороты в части предоставления услуг в электронном виде.

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