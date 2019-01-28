В Новом Уренгое решают судьбу нового дома, который пошел трещинами

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-28T12:25:10+03:00

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Заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов провёл рабочее совещание в Новом Уренгое. Особое внимание уделили новому дому №14 по ул. Тундровая в микрорайоне Крымский, построенному в 2016 году. Жильцов пугают появившиеся трещины. Этот вопрос – на личном контроле губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

На прошлой неделе городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о выделении 3,5 млн рублей на обследование дома, которое начнётся уже 29 января, сообщили в администрации МО г. Новый Уренгой.

- От жильцов дома поступает масса жалоб, обеспокоенность жителей понятна. Мы ускорили сроки проведения независимой экспертизы – она начнётся 29 января. Пока могу заверить, что опасности разрушения дома нет, угрозы для жизни людей тоже нет. Далее будем действовать согласно заключению экспертизы, – подчеркнул Андрей Воронов.

Есть три варианта заключения, которое может дать экспертиза: дом аварийный, подлежит реконструкции; дом аварийный, подлежит капремонту; дом аварийный, не подлежит реконструкции либо капитальному ремонту.

Руководитель службы Госстройнадзора ЯНАО Павел Кузнецов добавил, что специалисты регулярно проводят визуальный осмотр дома. На сегодняшний день угрозы разрушения здания нет. На самом железобетонном каркасе дома дефектов не зафиксировано. Сециалисты будут замерять уклон дома, отклонение конструкций от нормативных требований. Госстройнадзор продолжит следить за состоянием здания до устранения причин разрушения конструкций и разрешения сложившейся ситуации.

Между тем, совместно с муниципалитетом округ резервирует жилые помещения для маневренного фонда, чтобы в случае необходимости оперативно расселить жильцов во временные квартиры до разрешения ситуации.