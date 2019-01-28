2019-01-28T12:25:10+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое решают судьбу нового дома, который пошел трещинами

Жильцы новостройки боятся ее разрушения
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое решают судьбу нового дома, который пошел трещинами Фото: yanao.ruВ Новом Уренгое решают судьбу нового дома, который пошел трещинами Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов провёл рабочее совещание в Новом Уренгое. Особое внимание уделили новому дому №14 по ул. Тундровая в микрорайоне Крымский, построенному в 2016 году. Жильцов пугают появившиеся трещины. Этот вопрос – на личном контроле губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

На прошлой неделе городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о выделении 3,5 млн рублей на обследование дома, которое начнётся уже 29 января, сообщили в администрации МО г. Новый Уренгой.

- От жильцов дома поступает масса жалоб, обеспокоенность жителей понятна. Мы ускорили сроки проведения независимой экспертизы – она начнётся 29 января. Пока могу заверить, что опасности разрушения дома нет, угрозы для жизни людей тоже нет. Далее будем действовать согласно заключению экспертизы, – подчеркнул Андрей Воронов.

Есть три варианта заключения, которое может дать экспертиза: дом аварийный, подлежит реконструкции; дом аварийный, подлежит капремонту; дом аварийный, не подлежит реконструкции либо капитальному ремонту.

Руководитель службы Госстройнадзора ЯНАО Павел Кузнецов добавил, что специалисты регулярно проводят визуальный осмотр дома. На сегодняшний день угрозы разрушения здания нет. На самом железобетонном каркасе дома дефектов не зафиксировано. Сециалисты будут замерять уклон дома, отклонение конструкций от нормативных требований. Госстройнадзор продолжит следить за состоянием здания до устранения причин разрушения конструкций и разрешения сложившейся ситуации.

Между тем, совместно с муниципалитетом округ резервирует жилые помещения для маневренного фонда, чтобы в случае необходимости оперативно расселить жильцов во временные квартиры до разрешения ситуации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Красноселькупского района рассказал губернатору, как будет развиваться муниципалитет
В Халясавэе открыли зимнюю автодорогу
В Пуровском районе уровень безработицы опустился до минимума за последние 10 лет
Новоуренгоец принял мошенников за честных продавцов
В Муравленко полицейские разыскивают 40-летнего мужчину, пропавшего год назад
Власти Ямала усилили работу с обращениями жителей муниципалитетов
В Салехарде поймали браконьера с крупным уловом ценной рыбы почти на 200 тысяч рублей
Тазовский район в феврале даст старт первому этапу вакцинации оленей
В Лабытнанги автомобилистка снесла опору дорожного знака
На Ямале прогнозируют увеличение количества авиапассажиров
Врачи из Надыма выехали на осмотр жителей поселка Заполярный
ДТП под Ноябрьском: пострадали водитель и пассажиры
Погода на Ямале 28 января: кратковременный снег при западном ветре
В Тазовском районе ведутся работы по увеличению мощности энергоцентра в посёлке Гыды
В Ноябрьске назовут имена сильнейших спортсменов по смешанным боевым единоборствам MMA
Погода на Ямале 27 января: облачно, пройдёт снег
Ноябрянину назначили 160 часов обязательных работ за то, что он послал матом полицейского
Актёр Игорь Лифанов поздравит жителей Нового Уренгоя с Годом театра
На Ямале готовятся к пожароопасному сезону
Ноябрьские студенты отметили Татьянин день
В Надыме мужчина стащил из магазина шесть бутылок алкоголя
Ноябрянину, ударившего полицейского, «впаяли» условку
В Салехарде пройдёт Единый день оказания бесплатной юридической помощи
Фото прилагается: в Новом Уренгое ищут женщину, которая «свистнула» чужие деньги с карточки
В Лабытнанги неизвестный ограбил прохожего, забрав мобильник и банковскую карту
Погода на Ямале 26 января: днём холодно, до -30 градусов
В аэропорту Новый Уренгой устанавливают навигационные конструкции
На Ямале выполнили план по заготовке оленины