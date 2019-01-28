Новоуренгоец принял мошенников за честных продавцов

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-28T11:56:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Нового Уренгоя зафиксировала факт мошенничества. Наживой аферистов стали 17 тысяч рублей, которые доверчивый ямалец отдал в счет оплаты за профильные листы.

Выяснилось, что мужчина на сайте бесплатных объявлений нашел объявление о их продаже. В ходе телефонного разговора злоумышленник сообщил, что необходимо перечислить предоплату в размере 7000 рублей, а затем еще в размере 10 000 рублей.

Новоуренгоец перечислил на указанный счет запрашиваемую сумму. Только после того, как лжепродавец попросил мужчину перевести еще 6000 рублей в счет покупки товара, ямалец понял, что имеет дело с мошенниками и прекратил разговор. Далее он обратился в полицию с заявлением.

Как сообщает УМВД России по ЯНАО, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам совершать покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов и помнить о том, что, покупая товар по объявлению у неизвестного лица, всегда есть риск стать жертвой мошенников.