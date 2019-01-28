2019-01-28T11:33:34+03:00
Происшествия

В Муравленко полицейские разыскивают 40-летнего мужчину, пропавшего год назад

Горожан просят помочь в поиске исчезнувшего
Анна Полякова
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В Муравленко полицейские разыскивают 40-летнего мужчину, пропавшего год назад Фото: 89.мвд.рфВ Муравленко полицейские разыскивают 40-летнего мужчину, пропавшего год назад Фото: 89.мвд.рф
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На Ямале правоохранители объявили в розыск 40-летнего мужчину, который ранее проживал в Муравленко.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России пытаются установить местонахождение Яна Ривейра, пропавшего год назад. Сообщает, что в начале 2018 года он ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мужчина ростом 173 см, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, имеются залысины, глаза голубые. Ходит, сутулясь, на шее татуировка, поясняет пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении исчезнувшего, либо располагающих сведениями, способствующими его розыску, обратиться в дежурную часть ОМВД России по г. Муравленко.

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