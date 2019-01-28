Власти Ямала усилили работу с обращениями жителей муниципалитетов

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-28T11:06:04+03:00

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Представители губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в муниципальных образованиях усилили работу с жителями. Как сообщили в правительстве ЯНАО, анализ обращений граждан Шурышкарского района, например, показал, что тематика важных для них вопросов значительно расширилась. При этом в 2018 году почти в два раза возросло число обращений, по которым просьбы жителей муниципалитета были удовлетворены.

Всего в минувшем году к полпреду главы региона Олегу Попову обратились 130 человек по 33 темам.

Значительное число вопросов по-прежнему связана с обеспечением жильём, однако общее число таких обращений сократилось практически в два раза.

Чаще сельчане стали интересоваться вопросами оказания бесплатной юридической помощи. Более чем в два раза возросло число обращений по вопросам развития сельского хозяйства.

Как пояснил представитель губернатора округа, это объясняется результатами совместной работы с исполнительными органами госвласти и органами местного самоуправления. Фермерам и общинам коренных малочисленных народов Севера содействуют в подготовке документов на получение государственных грантов и субсидий.

Увеличилось общее число обращений по вопросам коммунального хозяйства и здравоохранения. По-прежнему, актуальными для жителей района остаются вопросы транспорта, трудоустройства и занятости, строительства, образования, охраны и использования животного мира.