В Салехарде поймали браконьера с крупным уловом ценной рыбы почти на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-28T12:00:44+03:00

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Салехардские полицейские выявили факт незаконной добычи ценной рыбы. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД 4 января задержали 21-летнего местного жителя в районе поселка Мыс Каменный. Его уловом стало 52 особи муксуна и два щекура. Ямалец намеревался продать рыбу.

Из-за незаконного вылова ценных пород рыбы государству причинен крупный ущерб - более 196 000 рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». С подозреваемого взяли подписку о невыезде.