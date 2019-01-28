2019-01-28T10:11:44+03:00
Общество

Тазовский район в феврале даст старт первому этапу вакцинации оленей

Весной планируется привить порядка 40 тысяч животных
Анна Полякова
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Тазовский район в феврале даст старт первому этапу вакцинации оленей Фото: правительство ЯНАОТазовский район в феврале даст старт первому этапу вакцинации оленей Фото: правительство ЯНАО
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В конце февраля первый этап вакцинации северных оленей против сибирской язвы начнется в районах реки Адерпаюты и Восточно-Мессояхского месторождения. Весной планируется привить порядка 40 тысяч животных. Начало кампании зависит от погодных условий. Оптимальный температурный режим для проведения противоэпизоотических мероприятий - не ниже 20 градусов мороза.

Об этом говорили на совещании, которое провел глава района Василий Паршаков при участии представителей сельхозобщин и предприятий, ветеринарной службы, профильных структур органов местного самоуправления, сообщает администрация Тазовского района.

Собравшиеся обсудили итоги прошлогодней прививочной кампании и наметили план действий по вакцинации в 2019 году.

- По результатам противоэпизоотических мероприятий в прошлом году было привито более 144 тысяч животных, что составило 80 % от общего числа выпасаемых на территории района оленей, - отметил руководитель Новоуренгойского центра ветеринарии Сергей Оржеховский.

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