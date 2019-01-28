В Лабытнанги автомобилистка снесла опору дорожного знака

СЕГОДНЯ 08:43 2019-01-28T08:55:33+03:00

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В Лабытнанги автомобилистка стала виновницей ДТП на улице Первомайская. Авария произошла 26 января около 18 часов 00 минут. Как сообщили в Госавтоинспеции ЯНАО, водитель автомобиля Тoyota снесла опору дорожного знака. По предварительным данным, это произошло из-за того, что женщина не выбрала безопасную скорость движения, дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением. В результате ДТП она получила травмы.

По информации регионального ведомства, всего за прошедшие выходные дни на дорогах Ямала зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых 4 человека травмированы. С начала 2019 года в 347 зарегистрированных ДТП, 1 человек погиб, 43 человека в их числе 1 ребёнок получили травмы.