2019-01-28T08:37:01+03:00
Общество

На Ямале прогнозируют увеличение количества авиапассажиров

Субсидируемые маршруты у северян всё более популярны
Анна Полякова
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На Ямале прогнозируют увеличение количества авиапассажиров Фото: правительство ЯНАОНа Ямале прогнозируют увеличение количества авиапассажиров Фото: правительство ЯНАО
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За 2018 год на Ямале выполнено 2 810 рейсов и перевезено 195 тыс. пассажиров, из них 1 432 рейса и 53 тыс. пассажиров внутри округа, 1 378 рейсов и 142 тыс. пассажиров за его пределы. Перевозки воздушным транспортном на Ямале выполнялись по 25 межмуниципальным и 21 межрегиональному субсидируемым направлениям.

Как сообщил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин, в 2019 году ожидается увеличение количества пассажиров по сравнению с 2018 на 20 тысяч человек в связи с открытием новых маршрутов. Это направления: «СалехардСимферополь», «Новый Уренгой – Симферополь», «Новый Уренгой – Краснодар», «Надым – Краснодар», «Ноябрьск – Краснодар», при этом существующая сеть сохранится.

Наиболее популярными маршрутами на межрегиональном направлении в 2018 году стали «Надым – Москва – Надым» – выполнено 336 рейсов, перевезено 42 тыс. пассажиров, на втором месте «Ноябрьск – Москва – Ноябрьск». Третьим по популярности стало направление «Надым – Тюмень – Надым». Следом идёт рейс «Салехард – Санкт-Петербург – Салехард». Пятёрку лидеров замыкает направление «Новый Уренгой – Санкт-Петербург – Новый Уренгой».

На межмуниципальных направлениях наиболее востребованными у ямальцев стали в 2018 году: «Салехард – Яр-Сале – Новый Порт – Мыс Каменный и обратно» - 170 рейсов и 8 338 перевезённых пассажиров.

Сегодня открыты продажи билетов на все направления от 30 до 90 дней вперёд. Билеты на новые маршруты: «Салехард – Симферополь», «Новый Уренгой – Симферополь», «Новый Уренгой – Краснодар», «Надым – Краснодар», «Ноябрьск – Краснодар» появятся в продаже в феврале.

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