2019-01-28T08:18:15+03:00
Общество

Врачи из Надыма выехали на осмотр жителей поселка Заполярный

Специалисты будут работать два дня в местной амбулатории
Анна Полякова
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Надымские врачей собираются оценить здоровье жителей поселка Заполярный. Мобильная бригада отправится в путь 29 января. Два дня будут вестись приемы специалистов Центральной районной больницы в местной амбулатории, сообщили в медучреждении.

В состав мобильной бригады войдут эндокринолог, отоларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, акушер-гинеколог. Врачи проведут профильные медицинские осмотры и окажут консультативную помощь взрослому населению. Также будет проводиться ультразвуковое исследование.

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