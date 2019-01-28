ДТП под Ноябрьском: пострадали водитель и пассажиры

СЕГОДНЯ 07:57 2019-01-28T08:07:20+03:00

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На 29 километре автодороги «Подъезд к г. Ноябрьск» в ДТП пострадали три человека. Авария произошла 26 января около 14 часов 10 минут в районе дачного посёлка «Мечта».

Водитель автомобиля Тoyota выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с легковым Renault. По предварительным данным Госавтоинспекции ЯНАО, она не учла особенности своего транспортного средства, дорожные условия, при снижении скоростного режима, не справилась с рулевым управлением. В результате ДТП водитель и пассажир французского авто получили травмы, пассажир «японского» получил телесные повреждения.

Всего за прошедшие выходные дни на дорогах округа зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы. С начала 2019 года в 347 зарегистрированных ДТП, 1 человек погиб, травмированы 43 человека в их числе 1 ребёнок.