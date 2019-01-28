Погода на Ямале 28 января: кратковременный снег при западном ветре

СЕГОДНЯ 05:36 2019-01-28T05:36:09+03:00

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В понедельник, 28 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -26 градусов, будет пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 3 м/с.

В Ноябрьске - 27 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое – 25 градусов, пасмурно, без осадков, западный ветер 8 м/с.

В Надыме - 24 градуса, переменная облачность, без осадков, ветер западный 4 м/с.

В Губкинском - 23 градуса, ясная погода, кратковременный снег в середине дня, ветер западный 8 м/с.

В Тарко-Сале - 21 градус, пасмурно, пройдет снег, ветер западный 6 м/с.

В Муравленко -27 градусов, малооблачно, без осадков, западный ветер 7 м/с.

В Лабытнанги - 32 градуса, пасмурно, без осадков, северо-восточный ветер 1 м/с.