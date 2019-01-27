2019-01-27T15:34:15+03:00
Экономика

В Тазовском районе ведутся работы по увеличению мощности энергоцентра в посёлке Гыды

В настоящее время подрядчик подключает новые агрегаты к существующей электросети
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: пресс-служба администрации Тазовского районаФото: пресс-служба администрации Тазовского района
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Две дополнительные дизель-генераторные установки, установленной мощностью 500 КВт каждая, в конце 2018 году были доставлены компанией АО «Ямалкоммунэнерго» в самое северное поселение Тазовского района – Гыды. Как сообщает пресс-службе администрации муниципального района, это необходимо для увеличения надёжности энергоснабжения.

По словам главы села Олега Шабалина, основная цель проводимых мероприятий – увеличение мощности существующего энергоцентра.

- Дополнительные дизельгенераторы позволят обеспечить резерв электроэнергии в селе, в том числе и для новой школы-интерната, - рассказал он.

В настоящее время подрядчик подключает новые агрегаты к существующей электросети села. Также в Гыду доставят и новые распределительные устройства для синхронной работы новых машин. Подрядчиком проведены регламентные технические работы на существующих агрегатах дизельной электростанции.

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