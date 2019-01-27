В Тазовском районе ведутся работы по увеличению мощности энергоцентра в посёлке Гыды
Две дополнительные дизель-генераторные установки, установленной мощностью 500 КВт каждая, в конце 2018 году были доставлены компанией АО «Ямалкоммунэнерго» в самое северное поселение Тазовского района – Гыды. Как сообщает пресс-службе администрации муниципального района, это необходимо для увеличения надёжности энергоснабжения.
По словам главы села Олега Шабалина, основная цель проводимых мероприятий – увеличение мощности существующего энергоцентра.
- Дополнительные дизельгенераторы позволят обеспечить резерв электроэнергии в селе, в том числе и для новой школы-интерната, - рассказал он.
В настоящее время подрядчик подключает новые агрегаты к существующей электросети села. Также в Гыду доставят и новые распределительные устройства для синхронной работы новых машин. Подрядчиком проведены регламентные технические работы на существующих агрегатах дизельной электростанции.