В Ноябрьске назовут имена сильнейших спортсменов по смешанным боевым единоборствам MMA
Бои начнутся в 14 часов
В Ноябрьске назовут имена сильнейших спортсменов по смешанным боевым единоборствам MMAФото: pixabay.com
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В ноябрьском СК «Зенит» сегодня, 27 января, станут известны имена сильнейших бойцов округа, в рамках Первенства ЯНАО по смешанным боевым единоборствам ММА. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за звания борются 150 спортсменов из Ноябрьска, Муравленко, Нового Уренгоя, Надыма, Салехарда, а также Пуровского и Тазовского районов.
Сначала прошли отборочные бои, а в финал вышли 16 спортсменов из Ноябрьска, которые представляют клубы «Бархо», «89 Легино» и «Гладиатор».
Бои начнутся в 14 часов, а торжественная церемония закрытия пройдёт в 18 часов.