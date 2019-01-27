В Ноябрьске назовут имена сильнейших спортсменов по смешанным боевым единоборствам MMA

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-27T10:01:55+03:00

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В ноябрьском СК «Зенит» сегодня, 27 января, станут известны имена сильнейших бойцов округа, в рамках Первенства ЯНАО по смешанным боевым единоборствам ММА. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за звания борются 150 спортсменов из Ноябрьска, Муравленко, Нового Уренгоя, Надыма, Салехарда, а также Пуровского и Тазовского районов.

Сначала прошли отборочные бои, а в финал вышли 16 спортсменов из Ноябрьска, которые представляют клубы «Бархо», «89 Легино» и «Гладиатор».

Бои начнутся в 14 часов, а торжественная церемония закрытия пройдёт в 18 часов.