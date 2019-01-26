Погода на Ямале 27 января: облачно, пройдёт снег
На Ямале 27 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -24…-31 C, днём -19...-25 C.
В Приуральском районе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -30…-31 C, днём -24…-29 C.
В Ямальском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью -25…-29 C, днём -22…-24 C.
В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-6 м/с. Температура воздуха ночью -26…-29 C, днём -20…-25 C.
В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -25…-31 C, днём -20…-24 C.
В Пуровском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -24…-30 C, днём -20…-23 C.
В Надымском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -25…-30 C, днём -19…-24 C.
В Шурышкарском районе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-3 м/с. Температура воздуха ночью -29…-31 C, днём -26…-28 C.