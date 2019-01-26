СЕГОДНЯ 16:04 2019-01-26T16:04:28+03:00

Ноябрянину назначили 160 часов обязательных работ за то, что он послал матом полицейского Фото: Татьяна Коркина

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Ноябрьский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего мужчины, который признан виновным в оскорблении представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в сентябре 2018 года гражданин 1956 г.р. в присутствии посторонних оскорбил полицейского, обругав его матом. Тем самым он унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти.

Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов.

Отдел МВД России по городу Ноябрьску напоминает, что полицейский, находящийся при исполнении служебных обязанностей, - представитель власти и наделен соответствующими функциями принуждения. Применение силы, оскорбление сотрудников ОВД при осуществлении ими законной деятельности является недопустимым и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.