Актёр Игорь Лифанов поздравит жителей Нового Уренгоя с Годом театра

СЕГОДНЯ 15:03 2019-01-26T15:03:44+03:00

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Новоуренгойский ГДК «Октябрь» подготовил для горожан богатую культурную афишу в честь объявленного в России Года театра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

27 января в 11.30 для маленьких горожан приготовили программу «Волшебный мир театра» и театральную постановку «Мальчик-с-Пальчик и его семья». Ребята примут участие в мастер-классах по изготовлению поделок и сувениров, а также окунуться в незабываемую атмосферу развлечений.

27 января в 18.30 в фойе ДК начнут работу театральные интерактивные площадки. Здесь пройдут маленькие представления, репризы, миниатюры, этюды, живая музыка. Ожидаются и театральные фотозоны.

27 января в 19.00 в концертном зале состоится открытие Года театра. В нём примут участие московская театральная труппа, которая презентует драматическую комедию «Бесконечное начало» по пьесе В. Понизова. В главной роли – Игорь Лифанов, который и поздравит новоуренгойцев с открытием Года театра.