На Ямале готовятся к пожароопасному сезону

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-26T14:12:30+03:00

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На Ямале состоялась рабочая встреча представителей ГУ МЧС России по ЯНАО, департамента природно-ресурсного регулирования, департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, ГКУ «Ямалспас», ОАУ «Леса Ямала».

На повестке дня – вопросы по подготовке к предстоящему пожароопасному сезону. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, специалисты обсудили вопросы повышения эффективности и совершенствования системы охраны территорий субъекта от природных пожаров в 2019 году с применением беспилотников.

В прошлом году Правительство ЯНАО утвердили План мероприятий по защите населения и территории региона от природных пожаров в пожароопасный сезон. Благодаря внедрению систем видеонаблюдения, в 9-ти населённых пунктах было установлено 17 функциональных видеокамер. Это позволило своевременно обнаружить природные пожары и не допустить их развитие и распространение.

В этом году установят 25 видеокамер ещё в 15 населённых пунктах округа.