Ноябрьские студенты отметили Татьянин день

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-26T13:08:40+03:00

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Около 3 тысяч ноябрьских студентов отметили вчера, 25 января, Всероссийский день студента (Татьянин день). Как рассказали в пресс-службе городской администрации, виновников торжества поздравил в своём Инстаграме и глава города Алексей Романов. В своём посте он вспомнил свои студенческие годы и отметил, что испытывает радость, глядя на новое поколение – «ребят умных, способных, энергичных, открытых миру и новым знаниям).

Сегодня 1305 студентов обучаются в ноябрьском филиале ТИУ, ещё 1638 – в Колледже профессиональных и информационных технологий. Сегодня на Ямале стремительно развивается и главная формула его успеха – молодые, профессиональные кадры.

Отметим, что из 639 выпускников ноябрьских школ 2018 года 529 человек поступили в вузы. Многие из них выбрали техническое направление. Большинство ребят решили учиться в Тюмени, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске.