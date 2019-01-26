СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-26T12:09:11+03:00

В Надыме мужчина стащил из магазина шесть бутылок алкоголя Фото: pixabay.com

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В Надыме возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который подозревается в краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 23 января в полицию обратился охранник магазина и рассказал о том, что неизвестный похитил алкоголь. Установлено, что мужчина, находящийся в торговом зале, взял с прилавка 6 бутылок алкоголя на сумму около 3 тыс. рублей. При этом он думал, что за ним никто не наблюдает.

Подозреваемого поймали – им оказался ранее судимы, временно не работающий мужчина, у которого часть похищенного изъяли.