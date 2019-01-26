В Салехарде пройдёт Единый день оказания бесплатной юридической помощи

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-26T10:10:01+03:00

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Ямало-Ненецкое региональное отделение Ассоциации юристов России 1 февраля проведёт Единый день оказания бесплатной юридической помощи населению Салехарда. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, у всех граждан, которые имеют неразрешённые юридические вопросы, будет возможность получить квалифицированную правовую помощь и обратиться к специалистам.

В акции примут участие квалифицированные юристы различных юридических служб: Управления «Государственное юридическое бюро», Управления Федеральной службы судебных приставов по ЯНАО, работники исполнительных органов государственной и муниципальной власти, корпоративные юристы и многие другие.

Салехардцев будут ждать с 9 до 18 часов без перерыва на обед в приёмной Общественной палаты ЯНАО (ул. Подшибякина, дом 25а, тел.: 8(34922) 46653).