Ноябрянину, ударившего полицейского, «впаяли» условку

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-26T11:04:59+03:00

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Ноябрьский городской суд 10 января 2019 признал 34-летнего мужчину виновным в совершении преступления по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в сентябре 2018 пьяный обвиняемый, находясь в здании полиции, ударил сотрудника ОР ППСП ОМВД России по г. Ноябрьску, который находился в форменной одежде при исполнении своих служебных обязанностей, причинив ему физическую боль.

Теперь буйному мужчине «впаяли» 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.