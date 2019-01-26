Фото прилагается: в Новом Уренгое ищут женщину, которая «свистнула» чужие деньги с карточки

СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-26T09:14:45+03:00

Всем, кто узнал женщину, просьба незамедлительно сообщить по телефону:

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В Новом Уренгое разыскивают женщину, которая подозревается в краже денежных средств с банковской карты.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 15 января в дежурную часть полиции поступило заявление о местного жителя. Он рассказал, что неизвестные похитили с его банковской карточки около 27 тысяч рублей. Полицейские проверили сообщение и установили, что неизвестная женщина сняла деньги в банкомате с карты заявителя.

На вид: 40-45 лет, светлые волосы, плотного телосложения. Была одета в тёмную куртку, светлые брюки и чёрные ботинки. По предварительным данным, передвигается на автомобиле «Хендай Солярис» в белом кузове.

Всем, кто узнал женщину, просьба незамедлительно сообщить по телефону: 8 (3494) 24-61-09, 8 (3494) 24-61-65, 02, 102.