В Лабытнанги неизвестный ограбил прохожего, забрав мобильник и банковскую карту

СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-26T08:06:06+03:00

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В Лабытнанги возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего, ранее судимого, местного жителя, который подозревается в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 23 января 2019 в дежурную часть полиции поступило заявление от горожанина, который рассказал, что неизвестный похитил его вещи. Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что вечером 20 января неизвестный поругался с потерпевшим, применил к нему насилие и похитил из кармана его куртки мобильник, банковскую карту и карту «Забота».

Вскоре грабителя установили – им оказался вышеназванный местный житель. Свою вину мужчина полностью признал, сейчас он заключён под стражу. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.