Погода на Ямале 26 января: днём холодно, до -30 градусов
На Ямал 26 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -29…-33 C, днём -21…-31 C.
В Приуральском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -32…-33 C, днём -31…-32 C.
В Ямальском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью -28…-29 C, днём -21…-25 C.
В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -31…-33 C, днём -28…-30 C.
В Красноселькупском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -31…-32 C, днём -30…-31 C.
В Пуровском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -29…-30 C, днём -28…-29 C.
В Надымском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -32…-33 C, днём -31…-32 C.
В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный, 2-3 м/с. Температура воздуха ночью -30…-31 C, днём -29…-30 C.