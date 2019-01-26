2019-01-26T00:09:55+03:00
Общество

Погода на Ямале 26 января: днём холодно, до -30 градусов

Ожидается переменная облачность
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 26 января: днём холодно, до -30 градусовПогода на Ямале 26 января: днём холодно, до -30 градусовФото: Татьяна Коркина
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На Ямал 26 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -29…-33 C, днём -21…-31 C.

В Приуральском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -32…-33 C, днём -31…-32 C.

В Ямальском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью -28…-29 C, днём -21…-25 C.

В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -31…-33 C, днём -28…-30 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -31…-32 C, днём -30…-31 C.

В Пуровском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -29…-30 C, днём -28…-29 C.

В Надымском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -32…-33 C, днём -31…-32 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный, 2-3 м/с. Температура воздуха ночью -30…-31 C, днём -29…-30 C.

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