2019-01-25T15:59:56+03:00
Общество

В аэропорту Новый Уренгой устанавливают навигационные конструкции

В 2019 году действующий аэровокзальный комплекс ждёт масштабная реконструкци
Анна Полякова
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В аэропорту Новый Уренгой устанавливают навигационные конструкции Фото: правительство ЯНАОВ аэропорту Новый Уренгой устанавливают навигационные конструкции Фото: правительство ЯНАО
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К концу января аэровокзальный комплекс Нового Уренгоя будет оснащён более 30 новыми информационными указателями и табличками. Как отметили в департаменте стратегических коммуникаций ООО «Уренгойаэроинвест», благодаря модернизированной навигации пассажирам станет легче ориентироваться в аэропорту газовой столицы и быстро найти всё необходимое: стойки регистрации, выходы на посадку, зал ожидания, медпункт, магазины и другие объекты. Указатели выполнены в контрастных сине-жёлтых цветах с использованием интуитивно понятных посетителям пиктограмм.

- Несмотря на небольшие площади аэровокзала, мы считаем, что качественная система визуальной навигации прямо влияет на комфорт пассажиров, – считает исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков. – В новом терминале аэропорта мы также планируем уделить особое внимание удобству навигации.

В 2019 году действующий аэровокзальный комплекс ждёт масштабная реконструкция с изменением планировки с учётом оптимизации технологии обслуживания пассажиров, будет проведён ряд конкурсов для арендаторов, в результате чего появятся новые торговые точки и кафе.

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