На Ямале выполнили план по заготовке оленины

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-25T15:45:13+03:00

Перед оленеводами-частниками не устанавливаются планы по заготовке оленины

Изменить размер текста: A A

На Ямале в 2018 году организациями АПК заготовлено 2 300 тонн оленины. Убойная кампания завершается. Заготовки до января продлило предприятие «Ямальские олени». На фактории Паюта убой будет производиться и в феврале.

В минувшем году на убой сдано более 73 тыс. голов оленей. Планы выполнены в полном объёме. Специалисты отмечают небольшое снижение объёмов сдачи от оленеводов-частников, что связано с хозяйственными планами оленеводов на следующий год.

В 2019 году в рамках областной программы «Сотрудничество» планируется установить заготовительный объект в селе Мужи и тем самым закрыть потребность Шурышкарского района в сертифицированных убойных комплексах, сообщает правительство ЯНАО.

- Необходимо отметить, что перед оленеводами-частниками не устанавливаются планы по заготовке оленины, они самостоятельно ведут выбраковку стада и сдают на убой столько оленей, сколько считают нужным, – отмечает отдела развития сельского хозяйства департамента агропромышленного комплександрей Аначальник Ревнивых.- Министерством сельского хозяйства России отдельного показателя по заготовке мяса оленя для регионов не предусмотрено