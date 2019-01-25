С территории Ямала принудительно выдворили 156 нелегальных мигрантов

СЕГОДНЯ 15:11 2019-01-25T15:24:42+03:00

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За 2018 год ямальские судебные приставы препроводили в специальное учреждение по содержанию иностранных лиц и лиц без гражданства 148 мигрантов. Еще 156 нелегалов доставили к пунктам пропуска через государственную границу РФ.

Как сообщили УФССП по ЯНАО, в аналогичном периоде 2017 года до границы препровождено 116 иностранных граждан и лиц без гражданства.

По данным ведомства, в январе 2019 года до пункта пропуска через госграницу РФ препроводили 6 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство: трое таджиков, двое иностранцев, один узбек.

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, которым назначено административное выдворение из Российской Федерации, обязаны выехать из страны в течение пяти дней после дня вступления в силу постановления судьи о назначении административного наказания.