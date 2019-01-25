В Новом Уренгое «Факел» провёл мастер-класс для юных волейболистов

СЕГОДНЯ 14:54 2019-01-25T15:01:15+03:00

На встречу с профессионалами пришли более сотни мальчишек и девчонок

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Игроки и тренерский штаб волейбольного клуба «Факел» 24 января провели мастер-класс для учащихся трёх детско-юношеских спортивных школ Нового Уренгоя – «Факел», «Юность» и «Ямбург».

Более сотни мальчишек и девчонок от 7 до 15 лет пришли на встречу с профессиональными игроками.

- Для ребят память об этом событии останется надолго, а желания тренироваться, чтобы стать такими же мастерами, как игроки «Факела», будет ещё больше, - отметила тренер детско-юношеской спортивной школы «Факел» Светлана Добросмыслова.

В программе мастер-класса были волейбольные задания, как, например, отработка приёма мяча, а также весёлые конкурсы-эстафеты.

- Главное – это живое общение, - говорит капитан «Факела» Игорь Колодинский, который между эстафетами успел научить своих подопечных вращать на пальце мяч, чему юные волейболисты были несказанно рады и практиковались при каждом удобном случае.