2019-01-25T15:02:28+03:00
Происшествия

В Надыме завели дело после гибели женщины, обварившейся в яме с кипятком

Ответят за ее страдания коммунальщики
Анна Полякова
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Прокуратура ЯНАО добилась возбуждения уголовного дела по факту смерти надымчанки, получившей ожоги в яме с кипятком во дворе жилого дома. Трагедия произошла 24 ноября 2018 года на месте аварии теплосети. Однако, несмотря на общественный резонанс, уголовное дело длительное время возбуждено не было.

Напомним, жительница Надыма получила страшные ожоги, когда убирала декоративные конструкции из своего палисадника, чтобы коммунальщики могли провести ремонтные работы. В этот момент грунт обвалился, и женщина попала в яму с горячей водой. Она получила ожоги 40 процентов тела и была доставлена на лечение в Москву, где и скончалась.

В день ЧП отделом полиции начата процессуальная проверка. Выяснилось, что работники филиала АО «Ямалкоммунэрнерго» не установили ограждения на месте ЧП. Кроме того, специалисты прибыли к месту аварии спустя два часа после поступившего сообщения.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей возбудили только 23 января.

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