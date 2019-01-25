Татьянин день: губернатор Ямала поздравил студентов с праздником

СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-25T14:17:37+03:00

Молодые ямальцы уже сейчас выбирают профессии, востребованные в российской Арктике

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил молодых ямальцев с Днём российского студенчества. Татьянин День отмечается по всей стране ежегодно 25 января.

«Радует, что многие молодые ямальцы уже сейчас выбирают профессии, востребованные в российской Арктике, связанные с цифровыми технологиями, передовой инженерией и нефтегазовым менеджментом, - говорится в его торжественном обращении. - Наша задача – обеспечить качественное развитие системы профессиональной подготовки, совместно с работодателями создавать благоприятные условия для прохождения производственной практики».

Глава региона также подчеркнул, что власти округа заинтересованы в том, чтобы ямальская молодёжь раскрывала свой потенциал в различных профессиях и сферах жизни. Использовала каждую возможность для самореализации.

Губернатор поблагодарил студентов за активное участие в общественно значимых мероприятиях, добровольческом движении, весомый вклад в сохранение экологического благополучия и уникальной северной природы, передает правительство ЯНАО.

Как сообщили в департаменте образования ЯНАО, 6 568 студентов обучаются по 28 профессиям и 36 специальностям среднего профессионального образования в шести колледжах и двух техникумах на территории округа.