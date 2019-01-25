2019-01-25T13:52:16+03:00
Происшествия

Экс-замглавы Надымского района сел на 10 лет после попытки обжаловать решение суда

Ранее его приговорили к 3,6 годам заключения в колонии-поселении
Анна Полякова
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Экс-замглавы Надымского района сел на 10 лет после попытки обжаловать решение судаЭкс-замглавы Надымского района сел на 10 лет после попытки обжаловать решение судаФото: Ольга Крыльцова
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Экс-заместитель главы администрации Надымского района после подачи апелляционной жалобы получил более жёсткое наказание.

Его судили по нескольким статьям, в частности за превышение должностных полномочий, нецелевое расходование бюджетных средств и получение взятки в особо крупном размере. В деле фигурируют несколько эпизодов. Все они связаны с муниципальным имуществом. Именно эту сферу курировал чиновник в период с 2013 по 2015 год.

- Предварительное следствие по уголовному делу значительно осложнялось противодействием, которое оказывали осужденный и его адвокаты. Следствию приходилось неоднократно обращаться в суд с ходатайством об ограничении осужденного и адвокатов во времени ознакомления с уголовным делом, - рассказали в СУ СК РФ по ЯНАО.

В итоге многоэпизодное уголовное дело уложилось в 37 томов. С утвержденным обвинительным заключением дело поступило в городской суд.

Бывшему чиновнику было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 3 года.

Однако, рассмотрев уголовное дело по жалобе осужденного, судебная коллегия по уголовным делам суда ЯНАО, изменила приговор городского суда, переквалифицировав действия бывшего чиновника.

В результате ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

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