В Ямальские суды пытались пронести 780 запрещённых предметов

СЕГОДНЯ 13:22 2019-01-25T13:28:07+03:00

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Судебные приставы в 2018 году у жителей и гостей региона, которые приходили на заседания, нашли и изъяли 780 предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих и запрещенных к проносу в суды.

В том числе: 81 единица боеприпасов, 17 единиц газового и травматического оружия, 36 единиц холодного оружия и 25 электрошоковых устройств. Также выявлены перочинные и кухонные ножи, ножницы, аэрозольные распылители, отвертки, канцелярские ножи и другие предметы. Хозяева запрещенных предметов в суд не допускались.

Как отметили в УФССП по ЯНАО, за год происшествий в зданиях окружных, городских и районных судов, участков мировых судей не зарегистрировано.