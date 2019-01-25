В Ямальские суды пытались пронести 780 запрещённых предметов
Судебные приставы в 2018 году у жителей и гостей региона, которые приходили на заседания, нашли и изъяли 780 предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих и запрещенных к проносу в суды.
В том числе: 81 единица боеприпасов, 17 единиц газового и травматического оружия, 36 единиц холодного оружия и 25 электрошоковых устройств. Также выявлены перочинные и кухонные ножи, ножницы, аэрозольные распылители, отвертки, канцелярские ножи и другие предметы. Хозяева запрещенных предметов в суд не допускались.
Как отметили в УФССП по ЯНАО, за год происшествий в зданиях окружных, городских и районных судов, участков мировых судей не зарегистрировано.