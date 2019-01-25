В Надыме определят лучших полицейских-дзюдоистов Ямала

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-25T13:13:37+03:00

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В Надыме в предстоящую субботу, 26 января, пройдет лично-командный чемпионат УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу по борьбе дзюдо. Торжественное чемпионата состоится в спорткомплексе «Олимп» в полдень.

В соревнованиях примут участие около пятидесяти представителей отделов МВД России. Спортивные полицейские приедут из Надымского, Пуровского, Красноселькупского, Тазовского и Приуральского районов, из городов Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска, Нового Уренгоя и Губкинского.

Этот чемпионат пройдет в Надыме уже в третий раз. Он проводится для повышения уровня боевой подготовки сотрудников УМВД по ЯНАО. Перспективные спортсмены войдут в сборную команду и будут участвовать в лично-командном чемпионате МВД России по борьбе дзюдо, сообщает администрация Надымского района.