2019-01-25T12:59:58+03:00
Общество

В Ноябрьске будут судить ОПГ за регистрацию фиктивных браков

14 союзов признаны недействительными
Анна Полякова
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В Ноябрьске ждет суда ОПГ за организацию незаконной миграции. Группа с января 2015 года по октябрь 2017 года занималась регистрацией фиктивных браков с гражданами РФ, а также регистрация и постановка на учет иностранцев без фактического предоставления жилья.

Преступную схему разработала местная жительница, которая вовлекла в криминальную деятельность еще пятерых соучастников. В результате были зарегистрированы и поставлены на учет 32 иностранных гражданина, за счет которых участники группы обогатились на сумму свыше 1,65 млн. рублей.

Городская прокуратура направлено в суд уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы. Все обвиняемые вину признали в полном объеме.

Уголовные дела в отношении организатора и одного из активных участников группы выделены в отдельное производство, по ним проводится предварительное следствие.

14 браков признаны недействительными. Правовые их последствия аннулированы.

Наказанием за преступление может стать лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

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