2019-01-25T12:16:59+03:00
Общество

В районе трассы Старый Надым весной 2019 года могут обойтись без затопления

Объездная автодорога одновременно станет и дамбой
Анна Полякова
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В районе трассы Старый Надым весной 2019 года надеются обойтись без затопления Фото: nadymregion.ruВ районе трассы Старый Надым весной 2019 года надеются обойтись без затопления Фото: nadymregion.ru
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Для жителей Надымского района объездная дорога, которую сейчас строит ООО «Уренгойдорстрой», имеет огромное значение. Она должна исключить влияние паводка на участок «Надым – Старый Надым» и дать возможность транзитному транспорту объезжать город. Кроме того, участок является важным отрезком трассы Надым-Салехард.

- На участке автодороги в районе Старого Надыма систематически возникает затопление. Мы рассчитываем этот процесс остановить, – отметил первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников, – Губернатор поставил задачу к 2020 году обеспечить сквозной проезд по трассе «Надым-Салехард», а ещё через год сдать её в эксплуатацию. Также мы хотим, чтобы движение сохранялось и до окончания работ.

Эта объездная одновременно станет и автодорогой, и дамбой, которая будет предохранять территорию от подтоплений. Для того, чтобы она успешно справилась с этой задачей, её отсыпку выполнят бутовым камнем и укрепят габи­онами, так называемыми матрацами Рено (это сетчатые конструкции, наполненные камнями или ракушечником).

Земляные работы планируется закончить в начале февраля и к весеннему паводку обеспечить проезд по этому участку. Асфальтирование в этом году производиться не будет, так как необходимо дать «устояться» насыпи. Полностью работы на этом участке завершатся в 2020 году.

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