В районе трассы Старый Надым весной 2019 года могут обойтись без затопления
Для жителей Надымского района объездная дорога, которую сейчас строит ООО «Уренгойдорстрой», имеет огромное значение. Она должна исключить влияние паводка на участок «Надым – Старый Надым» и дать возможность транзитному транспорту объезжать город. Кроме того, участок является важным отрезком трассы Надым-Салехард.
- На участке автодороги в районе Старого Надыма систематически возникает затопление. Мы рассчитываем этот процесс остановить, – отметил первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников, – Губернатор поставил задачу к 2020 году обеспечить сквозной проезд по трассе «Надым-Салехард», а ещё через год сдать её в эксплуатацию. Также мы хотим, чтобы движение сохранялось и до окончания работ.
Эта объездная одновременно станет и автодорогой, и дамбой, которая будет предохранять территорию от подтоплений. Для того, чтобы она успешно справилась с этой задачей, её отсыпку выполнят бутовым камнем и укрепят габионами, так называемыми матрацами Рено (это сетчатые конструкции, наполненные камнями или ракушечником).
Земляные работы планируется закончить в начале февраля и к весеннему паводку обеспечить проезд по этому участку. Асфальтирование в этом году производиться не будет, так как необходимо дать «устояться» насыпи. Полностью работы на этом участке завершатся в 2020 году.