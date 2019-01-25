В Пуровском районе проверят безопасность мест массового пребывания людей

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-25T11:53:33+03:00

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В Пуровском районе утвердили план контрольных проверок мест массового пребывания людей.

Глава Пуровского района Андрей Нестерук провел заседание межведомственной комиссии, задача которой - контроль за соблюдением требований к антитеррористической защищенности объектов.

В 2019 году запланировано проведение плановых выездных мероприятий на 26 объектах с массовым пребыванием людей на территории района.

Как рассказал секретарь комиссии Александр Геращенко, плановая проверка проводится раз в год в форме документарного контроля или выездного обследования места массового пребывания людей на предмет определения состояния его антитеррористической защищенности.