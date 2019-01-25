2019-01-25T11:35:50+03:00
Происшествия

У жителя Муравленко после разговора с незнакомой стали уходить деньги с банковской карты

Женщина убедила ямальца назвать номер банковской карты и у банкомата набрать комбинацию цифр
Анна Полякова
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В Муравленко возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой обмана стал 62-летний мужчина. Он обратился в полицию с заявлением, рассказав, что неизвестные обманом похитили у него 64 тысяч рублей.

Выяснилось, что мужчина опубликовал на сайте объявление о продаже квартиры. Ему позвонила женщина, которая заявила, что готова внести задаток за квартиру. Она убедила северянина назвать номер банковской карты, а также проследовать к банкомату и набрать комбинацию цифр, которые она продиктует.

После этого на сотовый ямальца стали приходить сообщения о снятии с его банковской карты денежных средств. Всего «ушло» 64 тысячи рублей.

Полицейские устанавливают причастного к совершению противоправного деяния, сообщает УМВД России по ЯНАО.

«Самый лучший способ защиты от мошенников – это бдительность и правовая грамотность граждан», - отмечают правоохранители.

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