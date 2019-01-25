СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-25T11:23:35+03:00

Коммунальная авария в Салехарде: техника работает над устранение разлива Фото: администрация Салехарда

В «Салехардэнерго» пообещали справиться с проблемой за три часа

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В Салехарде, в районе окружной клинической больницы, 25 января из-за коммунальной аварии затопило территорию медучреждения. Как пояснили в АО «Салехардэнерго», произошла утечка воды на участке водовода диаметром 200 миллиметров. На место оперативно выехала аварийная бригада.

Перекрыли аварийный участок и идут восстановительные работы. На функционирование перинатального центра ЧП не отразилось. Водоснабжение осуществляется по резервному водоводу. Сам центр работает в штатном режиме.

Как пообещали в АО «Салехардэнерго», аварийная ситуация будет устранена в течении трех часов. На месте работают две бригады, задействована вся необходимая техника для устранения последствий разлива: две ассенизаторские машины, мотопомпы, грейдер.

«Будем задействовать экскаватор, так как участок подземный. По данному инциденту проведут расследование, по итогам которого будут приняты меры для предотвращения подобных случаев», - заверил и.о главного инженера предприятия Евгений Федотов.

Между тем, жители ямальской столицы фотографии залитой территории лечебного учреждении публикуют в соцсетях.