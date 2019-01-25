Глава Шурышкарского района представил губернатору перспективы муниципалитета

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-25T10:50:41+03:00

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В Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Шурышкарского района Андрей Головин во время встречи обсудили благоустройство поселений. В 2019 году в райцентре будет реконструирована центральная площадь и Мемориальный комплекс «Погибшим воинам 1941-1945 гг.», появится новый сквер на территории Мужевской школы им. Н.В. Архангельского и детская площадка по ул. Рыбацкая.

В Горках и Овгорте обустроят центральные площади. Так решили сами горожане, проголосовав за объекты. На благоустройство общественных территорий района заложено 153 млн рублей.

Также Андрей Головин рассказал главе региона о состоянии зимника «Лабытнанги - Мужи - Азовы – Теги», отметив, что Сбоев в работе сезонной автодороги не зафиксировано, дорожники планово выполняют поставленные задачи.

Кроме того, во время официального разговора обсуждались планы развития сельскохозяйственной отрасли, в частности, модернизация Мужевской фермы.

В ближайшее время в поселения Шурышкарского района поступит новая коммунальная техника, а между населёнными пунктами начнёт курсировать новый катер КС.

В районе продолжается строительство социальных объектов: в высокой стадии готовности находятся школы в Горках и Восяхово, а также детский сад в селе Азовы. В Овгорте начнётся строительство школы, сообщает правительство ЯНАО.