В Новом Уренгое рецидивист всадил в грудь собутыльника нож

СЕГОДНЯ 10:13 2019-01-25T12:24:20+03:00

Наказанием для него может стать лишение свободы на срок до 10 лет

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В Новом Уренгое полицейские по горячим следам раскрыли причинение тяжкого вреда здоровью. 44-летний мужчина с проникающим колото-резаным ранением 21 января 2019 года был доставлен в городскую больницу.

Выяснилось, что двое мужчин выпивали, когда между ними произошел конфликт. Злоумышленник схватил нож и ударил им оппонента в грудь. Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина. Его причастность к происшествию установили во время оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемый задержан. Наказанием для него может стать лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает УМВД России по ЯНАО.