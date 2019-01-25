«День на службе»: салехардским старшеклассникам показали работу аппарата губернатора

СЕГОДНЯ 09:29 2019-01-25T09:34:23+03:00

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Салехардские школьники провели «День на службе» в аппарате губернатора Ямала. Школьники узнали, чем занимается аппарат: как отвечают на обращения граждан, готовят окружные награды и каковы основные правила проведения официальных мероприятий.

В четверг, 24 января, двадцать десятиклассников из Обдорской гимназии и СОШ №6 Салехарда побывали в правительстве арктического региона, где их приветствовала Наталия Фиголь. Презентацию структурных подразделений аппарата провели их руководители.

Затем ребята посетили пресс-центр правительства региона, где сотрудники подразделения рассказали школьникам о том, как собираются информационные поводы, выстраивается работа с журналистами и организуются пресс-туры. Кроме того, старшеклассники посмотрели на работу службы в социальных сетях.

По завершению мероприятий всем старшеклассникам были вручены сертификаты участников «Дня на службе».

«Надеюсь, сегодняшний день был интересным и полезным для школьников. Буду рад, если они вернутся на Ямал уже в качестве специалистов. Молодые, умные, амбициозные люди нужны округу, - отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на своей страничке в соцсети «В Контакте».

Напомним, просветительский проект, который предполагает серию открытых встреч старшеклассников с государственными служащими Ямала, реализуется в округе с 2017 года. В 2017-2018 году в проекте приняли участие 16 органов власти и более 300 старшеклассников. В 2019-м к проекту присоединятся все исполнительные органы государственной власти региона.