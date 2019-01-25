2019-01-25T09:20:53+03:00
Происшествия

ЧП на месторождении в Пуровском районе: металлическая балка раздавила рабочего

Возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ
Анна Полякова
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В Пуровском районе возбудили уголовное дело после гибели рабочего на производстве. ЧП произошло около 23 часов 20 декабря 2018 года на территории монтажной площадки Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Как сообщает СУ СК РФ по ЯНАО, поздно вечером проводились работы по монтажу ригелей кабельной эстакады. В какой-то момент произошло падение перемещаемой металлической балки весом около 87 килограмм. В результате был смертельно травмирован 34-летний рабочий.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ продолжается, отметили в региональном ведомстве.

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