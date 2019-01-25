2019-01-25T08:51:17+03:00
Общество

В Салехарде определили территории, которые будут благоустраивать в 2019 году

Разговаривали амбициозно и уверенно
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Салехарде о планах по благоустройству ямальской столицы на 2019 год на будущее разговаривали амбициозно и уверенно. Очередное заседание общественной комиссии по организации и проведению общественных обсуждений муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» состоялось накануне.

Как отметил секретарь общественной комиссии, начальник управления городского хозяйства Валерий Свирь, в 2019 году планы огромные, идущие далеко вперед, но все зависит от финансирования. Уже определены четыре территории - благоустройство пешеходной части улицы Ленина-Красный октябрь до ТЦ «Апельсин и устройство веревочного парка возле СОК «Старт», также еще две общественные территории – это многофункциональная спортивная площадка на улице Б.Кнунянца и Чкалова.

В ходе дискуссий был сформирован еще ряд предложений, который получил положительный результат.

- Есть предложение по дизайн проекту «Лебяжье озеро» и «Малый проезд». Предлагаем провести городской конкурс среди учреждений дошкольного образования в рамках года благоустройства. Конкурс дизайн проектов из конструкторов «ЛЕГО». На сегодняшний день это направление, как и робототехника, довольно востребовано, - предложил Степан Зинченко, координатор проекта «Городская среда» по городу Салехард.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЧП на месторождении в Пуровском районе: металлическая балка раздавила рабочего
Разговорник с фразами языков тундровиков выпустят в 2019 году
В Лабытнанги приехал «Автобус здоровья» обследовать местных жителей
Погода на Ямале 25 января: морозно и без осадков
Герман Греф: Деглобализация мировой экономики мешает движению капитала и других ресурсов
В Салехарде ищут виновника ДТП, скрывшегося после аварии
В ямальском здравоохранении начинают внедрять искусственный интеллект
В селе Овгорт Шурышкарского района в марте начнут строить новую школу
Проезд по участку дороги «Надым – Салехард» откроют в 2020 году
В Новом Уренгое водитель, насмерть сбивший 15-летнюю девочку, ждет суда
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей
В Салехарде хозяин собаки, покусавшей ребенка, заплатил пострадавшему 15 тысяч рублей
В Тарко-Сале обсудят создание условий для образования «особых» детей
Пуровских тундровиков обеспечат энергией и спутниковой связью
В Лабытнанги задержали 26-летнего разбойника за нападение на женщину
Глава Ямала вручил известному на Ямале волонтеру медаль «За гражданскую инициативу»
В Лабытнанги мужчина, освободившийся по УДО, нагрубил полицейскому
Новоуренгоец избил соседа палкой после бытового конфликта
Сбербанк проведет деловой завтрак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
Примерный рецидивист ограбил подростка и сдался полиции
Ледоколы «Газпром нефти» приступили к круглогодичному сопровождению отгрузки арктической нефти
В главном музее Ямала познакомят с «Человеком Севера»
Глава Салехарда пообещал горожанам помочь разобраться в жилищных проблемах