В Салехарде определили территории, которые будут благоустраивать в 2019 году

СЕГОДНЯ 08:46 2019-01-25T08:51:17+03:00

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В Салехарде о планах по благоустройству ямальской столицы на 2019 год на будущее разговаривали амбициозно и уверенно. Очередное заседание общественной комиссии по организации и проведению общественных обсуждений муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» состоялось накануне.

Как отметил секретарь общественной комиссии, начальник управления городского хозяйства Валерий Свирь, в 2019 году планы огромные, идущие далеко вперед, но все зависит от финансирования. Уже определены четыре территории - благоустройство пешеходной части улицы Ленина-Красный октябрь до ТЦ «Апельсин и устройство веревочного парка возле СОК «Старт», также еще две общественные территории – это многофункциональная спортивная площадка на улице Б.Кнунянца и Чкалова.

В ходе дискуссий был сформирован еще ряд предложений, который получил положительный результат.

- Есть предложение по дизайн проекту «Лебяжье озеро» и «Малый проезд». Предлагаем провести городской конкурс среди учреждений дошкольного образования в рамках года благоустройства. Конкурс дизайн проектов из конструкторов «ЛЕГО». На сегодняшний день это направление, как и робототехника, довольно востребовано, - предложил Степан Зинченко, координатор проекта «Городская среда» по городу Салехард.