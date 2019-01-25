СЕГОДНЯ 08:16 2019-01-25T08:21:08+03:00

Разговорник с фразами языков тундровиков выпустят в 2019 году Фото: правительство ЯНАО

Фразы на селькупском, хантыйском, ненецком и коми-зырянском языках будут переведены на русский и английский

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Разговорник с фразами на 4 языках коренных малочисленных народов Севера планируют выпустить до конца 2019 года.

Сборник будет называться «Говорим на родных языках». Фразы на селькупском, хантыйском, ненецком и коми-зырянском языках будут переведены на русский и английский. Он будет полезен в путешествии по Ямалу.

Об этом рассказал президент общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал-потомкам!» Эдуард Яунгад.

2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов. На сегодняшний день в 90 странах мира проживает около 370 миллионов представителей коренных народов.