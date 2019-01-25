2019-01-25T08:10:48+03:00
Общество

В Лабытнанги приехал «Автобус здоровья» обследовать местных жителей

Все пациенты получат рекомендации врача-терапевта
Анна Полякова
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Центр здоровья «Салехардской окружной клинической больницы» на «Автобусе здоровья» отправился в Лабытнанги для проведения бесплатных профилактических осмотров. Выездная акция продлиться до 25 января 2019 года. На сегодняшний день уже прошли осмотр более 40 человек. Профилактологи посетят поликлинику для взрослых и ТЦ «Лабатнангский торговый дом».

Желающие смогут узнать свой уровень холестерина и глюкозы в крови, уровень артериального давления, а также проверить работу сердца, возраст сосудов и насыщение организма кислородом. В результате все пациенты получат рекомендации врача-терапевта.

В 2018 году специалистами Центра проведено около 50 профилактических акций, охвативших более 2500 человек. Отметим, что в 2018 году за медицинской помощью от никотиновой зависимости в кабинет по отказу от курения Центра здоровья было направлено 856 человек, из которых более 80 расстались с пагубной привычкой.

Кроме лекарственной терапии с пациентами работает психолог, терапевт и специалисты отделения восстановительного лечения. Проводятся сеансы галотерапии и лечебная физкультура, сообщает департамент здравоохранения ЯНАО.

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