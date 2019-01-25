2019-01-25T05:32:30+03:00
Общество

Погода на Ямале 25 января: морозно и без осадков

Температура воздуха -32 ... -38 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 25 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -38 градусов, будет облачно, без осадков, ветер юго-восточный 1 м/с.

В Ноябрьске - 32 градуса, солнечно, без осадков, ветер северо-восточный 1 м/с.

В Новом Уренгое – 34 градуса, переменная облачность, без осадков, юго-западный ветер 2 м/с.

В Надыме - 37 градусов, солнечно, без осадков, ветер южный 4 м/с.

В Губкинском - 37 градусов, ясная погода, без осадков, ветер западный 2 м/с.

В Тарко-Сале - 36 градусов, солнечно, осадки не ожидаются, ветер северо-западный 1 м/с.

В Муравленко -33 градуса, ясная погода, без осадков, юго-западный ветер 1 м/с.

В Лабытнанги - 32 градуса, пасмурно, без осадков, северо-восточный ветер 1 м/с.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Герман Греф: Деглобализация мировой экономики мешает движению капитала и других ресурсов
В Салехарде ищут виновника ДТП, скрывшегося после аварии
В ямальском здравоохранении начинают внедрять искусственный интеллект
В селе Овгорт Шурышкарского района в марте начнут строить новую школу
Проезд по участку дороги «Надым – Салехард» откроют в 2020 году
В Новом КУренгое водитель, насмерть сбивший 15-летнюю девочку, ждет суда
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей
Хозяин собаки, покусавшей ребенка, заплатил 15 тысяч рублей компенсации морального вреда
В Тарко-Сале обсудят создание условий для образования «особых» детей
Пуровских тундровиков обеспечат энергией и спутниковой связью
В Лабытнанги задержали 26-летнего разбойника за нападение на женщину
Глава Ямала вручил известному на Ямале волонтеру медаль «За гражданскую инициативу»
В Лабытнанги мужчина, освободившийся по УДО, нагрубил полицейскому
Новоуренгоец избил соседа палкой после бытового конфликта
Сбербанк проведет деловой завтрак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
Примерный рецидивист ограбил подростка и сдался полиции
Ледоколы «Газпром нефти» приступили к круглогодичному сопровождению отгрузки арктической нефти
В главном музее Ямала познакомят с «Человеком Севера»
Глава Салехарда пообещал горожанам помочь разобраться в жилищных проблемах