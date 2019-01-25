Погода на Ямале 25 января: морозно и без осадков
В пятницу, 25 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -38 градусов, будет облачно, без осадков, ветер юго-восточный 1 м/с.
В Ноябрьске - 32 градуса, солнечно, без осадков, ветер северо-восточный 1 м/с.
В Новом Уренгое – 34 градуса, переменная облачность, без осадков, юго-западный ветер 2 м/с.
В Надыме - 37 градусов, солнечно, без осадков, ветер южный 4 м/с.
В Губкинском - 37 градусов, ясная погода, без осадков, ветер западный 2 м/с.
В Тарко-Сале - 36 градусов, солнечно, осадки не ожидаются, ветер северо-западный 1 м/с.
В Муравленко -33 градуса, ясная погода, без осадков, юго-западный ветер 1 м/с.
В Лабытнанги - 32 градуса, пасмурно, без осадков, северо-восточный ветер 1 м/с.